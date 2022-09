In Kevelaer startet die Theatersaison im Konzert- und Bühnenhaus : Vom Kino auf die Theaterbühne

Kevelaer „25 km/h“ eröffnet die Theaterspielzeit in Kevelaer. Start der Reihe 2022/2023 im Konzert- und Bühnenhaus ist am Dienstag, 27. September.

Lange musste das Publikum des Konzert- und Bühnenhauses warten, aber nun startet sie wieder: Die Theaterspielzeit 2022/2023. In diesem Jahr wieder mit vollem Saal und Theater-Abonnement. Den Startschuss der Reihe gibt am Dienstag, 27. September, das Stück „25 km/h“ vom Westfälischen Landestheater. Die Aufführung des Stücks musste aufgrund der Corona-Pandemie in 2021 abgesagt werden und kann in dieser Spielzeit nachgeholt werden. „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder unsere Theaterspielzeit starten können. Außerdem sind wir sehr glücklich, über die zahlreichen Abonnenten, die uns über die Pandemie hinweg treu geblieben sind“, sagt Verena Rohde, Leiterin Kevelaer Marketing.