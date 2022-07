Kultur in der Wallfahrtsstadt : Vorverkauf für die Theatersaison beginnt

Beim Stück „Der Mönch mit der Klatsche“ am 1. März 2023 können die Besucher sich auf Michaela Schaffrath und Stefan Keim freuen. Foto: Votra Kreis Theater

Kevelaer Am 9. September beginnt die neue Spielzeit. Geboten wird einiges für Kinder und Erwachsene. Tickets gibt es ab dem 1. August in der Tourist-Information.

Sieben Theaterstücke, fünf Kinderaufführungen und vier „Puppenspiel 18+“-Abende warten auf alle Kulturbegeisterten in Kevelaer. Schon am 9. September beginnt die neue Kultur-Saison 2022/2023. Ab dem 1. August sind Eintrittskarten für Theater, Kindertheater und „Puppenspiel 18+“ in der Tourist-Information und online im Ticketshop unter www.kevelaer-tourismus.de erhältlich.

Den Start in die Kultursaison macht das Theatrium Steinau mit der Puppenaufführung von „Laurel & Hardy“ am Freitag, 9. September. Am Donnerstag, 15. September, können Kindergarten- und Schulgruppen sich auf das Stück „Der kleine Vampir“ freuen. Die Aufführung findet um 10 Uhr statt und bietet ein perfektes Ausflugsziel.

Die Theaterspielzeit 2022/2023 beginnt am Dienstag, 27. September, mit dem Erfolgsstück „25 km/h“. Vorbild ist das Roadmovie von Oliver Ziegenbalg und Markus Goller. Am Mittwoch, 26. Oktober, kann das Publikum die wahre Geschichte von „Schindlers Liste“ erleben.

In der Reihe „Puppenspiel 18+“ berührt am Freitag, 18. November, die Geschichte über das Schicksal von „Anne Frank“. Am Dienstag, 22. November, wird es düster. Beim Theaterstück „Liebes Kind“ sollte der Titel der Veranstaltung nicht täuschen.

Am Donnerstag, 8. Dezember, können sich erneut alle Kindergarten- und Schulgruppen freuen, wenn „Dornröschen“ als modernes Märchen um 9 und 11 Uhr auf die Bühne gebracht wird. Am Sonntag, 11. Dezember, stimmt das berühmte Märchen „Der Froschkönig“ auf die bevorstehende Weihnachtszeit ein.

Den Anfang im neuen Jahr macht am Dienstag, 10. Januar 2023, das Kinderstück „Pinocchio“, gefolgt vom Theaterstück „Das Pubertier“ am Mittwoch, 11. Januar. Am Freitag, 3. Februar, geht es auch auf der Bühne in der Öffentlichen Begegnungsstätte weiter mit dem Figurentheater Raphael Mürle und „Cervantes“. Lustig geht es in der Krimi-Komödie „Der Mönch mit der Klatsche“, frei nach Edgar Wallace, am Mittwoch, 1. März. Am Dienstag, 28. März 2023, geht es mit dem „Gott des Gemetzels“ weiter.

Den Abschluss der Reihe „Puppenspiel 18+“ macht „Winnetou und der Schatz im Silbersee“ am Freitag, 21. April 2023.

Für das letzte Kinderstück am Sonntag, 23. April 2023, reist Pipi Langstrumpf nach Kevelaer und nimmt alle Besucher mit auf eine Reise ins „Taka-Tuka-Land“.