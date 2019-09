Kultur in Kervenheim : Gemütlichkeit seit 140 Jahren bühnenreif

Info

Vorverkauf Tickets gibt es ab sofort bei Bäckerei Kürvers, Schloßstraße 5 in Kervenheim, der Volksbank an der Niers, Kevelaerer Straße 2 in Winnekendonk, Provinzial-Versicherung, Marktstraße 17 in Kevelaer und über Internet: www.tvg-kervenheim.de.

Eintritt Die Eintrittspreise sind unverändert:1. Aufführung am 26. Oktober um 19.30 Uhr: zehn Euro, 2. Benefizaufführung am 27. Oktober um 18 Uhr mit Sektempfang und Imbiss: 15 Euro, 3. Aufführung (Allerheiligen) am 1. November um 19 Uhr : zehn Euro, 4. Theater am Mittag mit Kaffee und Kuchen, Sonntag, 3. November, um 15 Uhr: 15 Euro.