Theaterchor aus Kevelaer probt jetzt im Klostergarten : Endlich wieder singen!

Der Theaterchor probte jetzt zum ersten Mal im Klostergarten in Kevelaer. Foto: Caritas

KEVELAER Der Theaterchor Niederrhein aus Kevelaer kann nach langer Corona-Pause endlich wieder proben. Das Hotel Klostergarten bietet den Sängern seine Räume an.

Nach einer langen Corona-Pause kann der „Theaterchor Niederrhein“ endlich wieder proben. Gegründet wurde der Chor von Christina Derix und Marloes Lammerts. 2015 verteilten die zwei Frauen die ersten Flyer mit dem Titel „Sing deinen Song mit uns in Kevelaer“. „Wir wollten ein paar Leute finden, die Lust haben, mit uns zu singen“, erzählt Christina Derix. Mit dem „Goldenen Apfel“ und dem Dirigenten und Komponisten Tom Löwenthal waren auch schnell ein Ort zum Proben und ein Chorleiter gefunden.

Zur allerersten Probe am 21. Oktober 2015 kamen dann über 120 Leute. „Es lief alles wie von alleine“, erzählt Derix. Im März 2016 wurde dann der Verein offiziell gegründet. Bereits ein halbes Jahr später folgte der erste Auftritt im Bühnenhaus Kevelaer. Der Theaterchor war geboren, viele Konzerte folgten.

Mittlerweile besteht der Chor aus etwa 90 Mitgliedern. Gerade durch Corona und die dadurch entstandene lange Pause hat sich einiges verändert. Das Proben mit so vielen Leuten war unmöglich. Deshalb mussten Christina Derix und Marloes Lammerts kreativ werden. Ab und zu konnten sie draußen im Forum Pax Christi proben, das direkt gegenüber vom „Goldenen Apfel“ liegt. Doch viele Mitglieder kamen nicht – aus Angst vor Corona. „Wir haben es auch mal online probiert. Doch das geht gar nicht mit so vielen Leuten“, so Derix. Auch das anschließende Zusammensein nach den Proben fiel aufgrund von Corona leider für die Chormitglieder weg.