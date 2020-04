Nach Absage Blick in die Zukunft : Termin für Parookaville 2021 steht fest

Weeze Das Festival im Juli ist abgesagt, aber die Veranstalter blicken optimistisch nach vorne. Sie planen für das kommende Jahr. Ihr Motto: „Dreams can not be cancelled“.

Auch von Corona will sich das Parookaville-Team den Spaß am Festival nicht verderben lassen. „Dreams can not be cancelled“ (Träume können nicht gestrichen werden) schickten sie jetzt als klare Botschaft raus. Noch wichtiger war für die Fans sicher, dass in der Nachricht auch gleich das Datum für das Festival 2021 bekannt gegeben wurde. Vom 16. bis 18. Juli soll sich der Airport Weeze dann wieder in die Electro-Dance-Stadt Parookaville verwandeln.