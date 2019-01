Kevelaer: Tempo 30 soll Raser bremsen

KEVELAER Anwohner aus Wetten haben sich an die Stadt gewandt und weisen auf die gefährliche Situation auf der Veerter Straße hin. Dort würden die Autos viel zu schnell fahren. Vor allem, wenn sie den Ort verlassen.

Andre Krahnen etwa wohnt in der Glückstraße. Vor sieben Jahren hat die Familie dort gebaut. Die Kinder müssten fast täglich die gefährliche Straße kreuzen. „Das Tempo der Fahrzeuge ist viel zu hoch, vor allem von den Autos, die fast mit 100 Stundenkilometern zum Ort herausfahren“, sagt er. Dabei gebe es an der Straße viele sensible Punkte. Diese haben Stefan Bongers und Lars Hendrix im Namen der Anlieger in einem Brief an die Verwaltung aufgelistet: Die Glückstraße als „Spielstraße“ mündet unmittelbar an die Veerter Straße am Ortseingang. Wegen dieser Lage würde dort besonders schnell gefahren. Auch die Seeger Heide als „Spielstraße“ münde auf die Veerter Straße. Die Grundschule liege dort, auch die Bushaltestellen, die für die Schulkinder zu „Stoßzeiten“ sehr voll seien, befinden sich unmittelbar an der Veerter Straße in beiden Fahrtrichtungen. Auch die Zufahrt zur Feuerwehr liegt in dem Bereich, ebenso das Hospiz.