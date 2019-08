Kursus der Caritas : Zertifikate nach Integrationskursus

Kevelaer 25 Teilnehmer aus acht Nationen haben erfolgreich den Integrationssprachkursus der Caritas in Kevelaer absolviert und erhielten nun im Klostergarten die offiziellen Zertifikate des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.

Seit Dezember 2018 haben die Teilnehmer in rund 600 Unterrichtsstunden die deutsche Sprache gelernt und sich in weiteren 100 Stunden mit der deutschen Geschichte und Kultur vertraut gemacht. Gudrun Blumenkemper vom Caritas-Fachdienst für Integration und Migration beglückwünschte die Teilnehmer zur bestandenen Abschlussprüfung und überreichte ihnen die Abschlusszertifikate. Diese sind unter anderem die Voraussetzung, um später die deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen. Aber auch auf dem Arbeitsmarkt sind die Chancen für die Teilnehmer nun deutlich höher, einen Job zu finden. Die Teilnehmer stammen aus Syrien, Afghanistan, Thailand, Kosovo, Polen, Bulgarien und Rumänien. Der nächste Integrationskursus in Kevelaer beginnt im Oktober. Dieser wird immer vormittags stattfinden. Interessierte können sich im Caritas-Centrum in Kevelaer unter Telefon 02832 9259324 informieren und anmelden.