Tanz-Wettbewerb in Kevelaer Kombiticket für Tanz-Wettbewerb „King of Stage“ in Kevelaer

Am Samstag und Sonntag, 29. und 30. April, verwandelt sich das Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer in den Austragungsort für den Tanz-Contest „King of Stage Kevelaer“. Dabei werden fast 500 Tänzer aus dem gesamten Bundesgebiet erwartet, die um den begehrten Titel und Preisgelder im Gesamtwert von 5000 Euro kämpfen. „Wir freuen uns, die zahlreichen Einzeltänzer und Gruppen in Kevelaer im Rahmen der Veranstaltung begrüßen zu dürfen und natürlich auch über viele tanzbegeisterte Zuschauer“, fiebert Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings, dem Veranstaltungswochenende entgegen.