Tambourcorps Weeze : Spielleute wollen in den Schulen die Werbetrommel rühren

Weeze Die Mitglieder des Tambourcorps Weeze (TCW) trafen sich in der „Alten Schmiede“ zu ihrer Jahreshauptversammlung. Nach der Eröffnung durch den ersten Vorsitzenden Michael Peters wurden die Flötistin Jaqueline Knechten für zehnjährige Mitgliedschaft und der Flötist Wolfgang Heymann sogar für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Nach Abschluss der Wahlen wurden die Termine bekanntgegeben. Das TCW wird auch in 2020 bei vielen Aktivitäten in der Gemeinde dabei sein und darüber hinaus auch bei einigen auswärtigen Auftritten Weeze würdig vertreten. Im Dezember soll an den Grundschulen die Werbetrommel gerührt werden, um neue Mitglieder für den Aufbau einer neuen Flötengruppe im Januar zu gewinnen. Dazu sind nicht nur junge Menschen, sondern auch ältere eingeladen, wenn am 9. Januar die erste Probe ab 18 Uhr in der Hans-Dieter-Hüsch Schule startet. Gesucht wird auch ein hauptamtlicher Standartenträger für die neue Vereinsstandarte.