Ausflugstipp am 12. Juli : Schloss Wissen beim Tag des Parkes ganz neu erleben

Weeze Wegen Corona gibt es diesmal kein Fest auf dem Anwesen. Stattdessen stehen die prächtigen Bäume auf dem Gelände am Sonntag, 12. Juli, im Fokus.

die Anlage rund um Schloss Wissen zieht immer wieder die Besucher an. Auch Mara Bergmann geht dort mit ihrem Großvater Heribert immer mal wieder gerne spazieren. Der 90-Jährige, der inzwischen in Kevelaer lebt, ist in Weeze aufgewachsen und verbindet viele Erinnerungen mit dem Anwesen. Die Begeisterung für die Anlage hat er seiner Enkelin vererbt. „Schloss Wissen ist wirklich ein zauberhafter Ort“, sagt sie. Am Sonntag, 12. Juli, sind wieder alle eingeladen, sich davon selbst zu überzeugen. Eigentlich ist im Juli der feste Termin für das Parkfest auf der Schlossanlage. Doch wegen der Corona-Pandemie haben die Organisatoren diesmal umgeplant. „Auf das Wort ,Fest’ haben wir bewusst verzichtet, diesmal gibt es einen Tag des Parkes“, erläutert Schlossherr Raphaël Freiherr von Loë. Der Schlosspark verfügt über einen prächtigen historischen Baumbestand. Er löste um die Jahrhundertwende 1800 als Englischer Landschaftspark den damaligen Französischen Garten ab. „Mächtigstes Element dieses Landschaftsparkes ist die große Platanenallee, die den Schlosskomplex nach Osten hin abgrenzt“, so von Loë.