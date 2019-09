Weeze : Tag der offenen Tür bei Weezer Kindergärten

Weeze In beiden katholischen Kindergärten– im Kindergarten St. Cyriakus sowie im Familienzentrum im Franziskus-Kindergarten – wird ein Tag der offenen Tür angeboten. Die beiden Kindertagesstätten stellen sich den Eltern vor.

An diesem Tag geht es unter anderem darum, einen umfassenden Einblick zu gewähren in die pädagogische Arbeit. Die Eltern erfahren, welche Schwerpunkte die Kitas setzen und welche Konzeptionen hinter der pädagogischen Arbeit stecken. Außerdem stellen die Kitas ihre speziellen Angeboten sowie ihren Mitarbeiterinnen vor.

Der Termin ist am Montag, 23. September, von 16 bis 18.30 Uhr im Franziskus-Kindergarten und im St.-Cyriakus-Kindergarten. Der Franziskus-Kindergarten hat die Adresse: Franziskaner Straße 37 in Weeze. Der St.-Cyriakus-Kindergarten ist auf der Kardinal-Galen-Straße 27 in Weeze.