Kevelaer : Tag der offenen Tür bei Feuerwehr in Kevelaer

Tag der offenen Tür beim Löschzug Kevelaer. Foto: Feuerwehr Kevelaer

Kevelaer Unter dem Motto „Feuerwehr zum Anfassen“ steht der Tag der offenen Tür des Löschzugs Kevelaer am Sonntag, 1. September, ab 11 Uhr an der Wember Straße 73. Die Besucher können einen hautnahen Eindruck gewinnen, was die alltäglichen Herausforderungen der fast 70 ehrenamtlichen Kevelaerer Feuerwehrleute mit sich bringen.

Dazu werden über den Tag verteilt einige Schauübungen präsentiert.