Unbekannte Täter am Klostergarten in Kevelaer : Wieder Radmuttern in Kevelaer am Auto gelöst

Im Juni wurden im Kreis Kleve an drei Wagen die Radmuttern gelöst (Symbolfoto). Foto: Dirk Möwius

Kevelaer Eine Frau bemerkte während der Fahrt, dass etwas an ihrem Wagen nicht stimmte. Am Vorderrad waren die Schrauben gelöst. Nicht der erste Fall dieser Art.

Von Sebastian Latzel

Es sind gefährliche Vorfälle, die sich leider wieder häufen: Unbekannte lösen die Radmuttern am Auto. Wer dann losfährt, ohne das zu merken, begibt sich in große Gefahr. Jetzt meldet die Polizei einen weiteren Fall aus Kevelaer. Wie erst jetzt gemeldet wurde, lockerten die Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23. Juni) die Radmuttern am vorderen linken Reifen eines Mitsubishi Outlanders. Der Wagen war auf der Straße Klostergarten abgestellt.

Die Autofahrerin bemerkte während der Fahrt, dass etwas nicht stimmte und hielt an. Sie kontrollierte die Reifen und stellte fest, das an einem Rad die Muttern gelockert worden waren. Glücklicherweise kam es nicht zu einem Unfall.

Nur wenig entfernt hatte es am 12. Juni in Kevelaer einen ähnlichen Vorfall gegeben. Da waren bei einem Mercedes in der Mozartstraße Radmuttern gelöst worden. Auch hier ging es um den linken vorderen Reifen. „Wir prüfen natürlich, ob es Zusammenhänge zwischen den Taten gibt“, sagt Polizeisprecherin Corinna Saccaro.

Auch in Kalkar hatte es im Juni einen solchen Vorfall gegeben. Auch da wieder das selbe Vorgehen: Am linken Vorderrad waren alle vier Muttern gelockert worden. Glücklicherweise ließ der Besitzer den Wagen aufgrund merkwürdiger Geräusche und ungewöhnlichen Fahrverhaltens überprüfen. Daher passierte auch in diesem Fall nichts Schlimmeres.

Von einer Serie will die Polizei noch nicht sprechen. Doch viele Autofahrer werden beunruhigt sein. Vor längerer Zeit hatten sich solche Taten so gehäuft, dass die Polizei in Wesel sogar eine Sonderkomission eingesetzt hatte. Vorfälle gab es im Raum Alpen, Issum, Sonbeck und eben auch Kevelaer. Autofahrer sollten immer mal wieder vor der Fahrt kontrollieren, ob Muttern locker sind.