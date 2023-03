Niederrheiner beim Synodalen Weg Nach der Versammlung bleiben Fragen

In Frankfurt am Main haben sich zum fünften und letzten Mal die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Synodalversammlung des Synodalen Wegs der katholischen Kirche in Deutschland beraten. Mit dabei war auch Brigitte Lehmann, Vorsitzende des Diözesankomitees der Katholiken im Bistum Münster, aus Walbeck. „Grundsätzlich waren die Streitpunkte vorherzusehen, da es dieselben waren wie schon zu Beginn des Synodalen Weges und da es auch immer noch dieselben Verweigerer unter den Bischöfen waren. Immerhin waren viele so fair, mit Enthaltung zu stimmen, sodass die Papiere zu guter Letzt jeweils mit entsprechender Mehrheit abgestimmt werden konnten. So waren sich die meisten einig, dass es grundsätzlich Veränderungen geben muss“, resümiert sie.