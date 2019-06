Brauchtum rund um Weeze : Sven Janssen siegt beim Vogelschießen

WEEZE Sven Janssen ist König des Tambourcorps Weeze, er setzte sich beim Vogelschießen durch.

Zuvor war das Tambourcorps Weeze vom Friedhof, wo eine Kranzniederlegung stattfand, zum Schießstand am Restaurant Dicks-Waldhaus gezogen. Als es dort mit Schießen losging, rieb sich so mancher die Augen, denn bereits mit dem 36. Schuss holte Michael Popowski den Kopf von der Stange. Es folgten seine Frau Melanie , die mit 111 Schuss den linken Flügel und Tina Knechten , die mit 189 Schuss den rechten Flügel holte.

Nach einer kurzen Pause ging es nun ans Königsschießen und nicht weniger als elf Spielleute hielten drauf, was das Zeug hielt. So manche Verschnaufpause musste warten, damit man seinen „Schuss“ nicht verpasste, so heiß waren die Schützen. Nach spannendem Kampf war es schließlich Sven Janssen, der mit dem 311. Schuss dem Vogel den Garaus machte und damit seine diesjährige Trefferquote nochmals verbesserte. Der König ernannte Tim Janssen und Michael Popowski zu seinen Ministern.