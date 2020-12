Kostenpflichtiger Inhalt: Supermarktprojekt in Kevelaer : Brüggemeier will in Neubau umziehen

Der neue Komplex soll links neben dem bestehenden Edeka-Markt entstehen. Was in das Brüggemeier-Gebäude kommt, ist noch offen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Der Kevelaerer Investor Josef Schoofs plant ein neues Supermarkt-Projekt an der Feldstraße. Der bestehende Edeka-Markt dort soll in den neuen Komplex kommen und würde damit fast doppelt so groß wie jetzt.