Neue Stromtrasse von Amprion an den Niederrhein Robert Habeck gibt Startschuss für Super-Erdkabel

Mit dem Spatenstich wird es nach vielen Jahren der Planung jetzt ernst. Wie berichtet, soll der Strom, der an der Nordsee in Windparks erzeugt wird, über diese Leitung in den Süden transportiert werden. Nachdem in den vergangenen Jahren Superstrommasten errichtet worden waren, um das Netz für die Zukunft und die Energiewende sicher zu machen, hatte es massive Proteste in diversen Kommunen gegeben. Gefordert wurde, dass die Leitung in der Erde verlegt wird. Das ist aufwändiger und viel teurer.