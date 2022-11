Ziegel am Gotteshaus in Kevelaer locker : Sperrung nach Sturmschaden an der Basilika

Ziegel am Gotteshaus in Kevelaer locker

Kevelaer Momentan kommen Gläubige nur über die Seiten in die Kirche. Ein Dachziegel ist locker. Den Schaden zu beheben, ist in 80 Meter Höhe nicht einfach.

Die Absperrbaken auf dem Kapellenplatz wegen der Bauarbeiten waren abgebaut, jetzt sind sie zurück. Allerdings nicht, weil am Kapellenplatz weiter gebaut wird, sondern um den Bereich rund um das Portal abzusperren. Durch Zufall war nämlich entdeckt worden, das ganz weit oben unter dem Kreuz der Basilika ein Dachziegel locker ist. „Das muss wohl noch ein Schaden von einem der letzten Stürme sein“, meint Rainer Killich, Sekretär der Wallfahrt. Mit dem Fernglas habe man sich die Sache angesehen. Der Ziegel hänge jetzt quasi nur noch an einem Nagel, es besteht die Gefahr, dass das Teil herunterstürzt. Daher ist ein großer Bereich vor der Basilika jetzt abgesperrt.

Auch bei der Schließung der Pilgerpforte an Allerheiligen waren diese Sicherheitsmaßnahmen bereits getroffen. Da das Tor aber ohnehin von innen geschlossen wird, habe das darauf keinen Einfluss gehabt, so Killich. Das Tor ist jetzt ohnehin geschlossen. Allerdings sind wegen des lockeren Dachziegels momentan auch die Portale an den Turmseiten zu. Erst einmal kommen die Gläubigen nur über die Seitenportale in die Kirche..

Zunächst soll jetzt ein Drohne hoch zum Turm fliegen, damit sich die Verantwortlichen ein genaues Bild darüber machen können, wie die Lage in 80 Meter Höhe ist. Um den Bereich auszubessern, ist ein großer Hubsteiger nötig. Diese Geräte seien aber nur schwer zu bekommen, da gäbe es lange Wartelisten, so Rainer Killich. Daher soll jetzt ein Industriekletterer beauftragt werden, der am Turm in die Höhe steigt und erst einmal den losen Dachziegel entfernt. „Wenn das Teil beseitigt ist, ist auch die Gefahr nicht mehr da. Dann könnte der Bereich auch wieder freigegeben werden“, sagt der Sekretär der wallfahrt. Die Reparatur des Daches könne danach dann in Ruhe passieren.