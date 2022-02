Einsätze in Weeze : Sturmböe wirft Bäume um

Weeze/Gelderland Sturm und heftige Regenfälle sind am Sonntag auch über das Gelderland gezogen. Dabei wurden Bäume entwurzelt und krachten auf die Straße.

„Vor allem wegen umgestürzter Bäume mussten die Einsatzkräfte im Kreis Kleve ausrücken“, so ein Sprecher der Kreispolizei am Sonntagabend. Insgesamt hätten sich die Schäden allerdings glücklicherweise in Grenzen gehalten. Es habe starken Wind und heftigen Regen gegeben. Aber offenbar waren viele angesichts der Unwetterwarnung zu Hause geblieben. Es habe keinerlei Verkehrsunfälle durch das Wetter gegeben, hieß es. Insgesamt sei es im Vergleich recht ruhig geblieben.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bestimmten am Sonntag die Ausläufer eines Sturmtiefs über dem Europäischen Nordmeer das Wettergeschehen in NRW: Sie brachten neben reichlich Regen auch kräftigen Wind und stürmische Böen. So erreichten einzelne schwere Sturmböen etwa in Aachen oder in der Kölner Bucht am Sonntag Werte von rund 95 Stundenkilometern, in der Südhälfte seien verbreitet stürmische Böen zwischen 65 und 75 Kilometern die Stunde gemessen worden, hieß es vom DWD.