Kevelaer : Stromausfall legte große Teile von Kevelaer lahm

Kevelaer Um kurz vor Mitternacht gab es in vielen Haushalten Kevelaers und Winnekendonks keinen Strom. Gegen vier Uhr morgens ging alles wieder. Innogy vermutet mehrere Störungsstellen als Ursache.

In der Nacht zu Donnerstag gab es einen Stromausfall, der weite Teile Kevelaers betraf. Unter anderem das Gewerbegebiet und ganz Winnekendonk waren betroffen, so Hans-Josef Thönnissen, Geschäftsführer der Stadtwerke Kevelaer. Er gibt die Erklärung wieder, die Innogy zum Stromausfall abgegeben hat. Eine Fremdeinwirkung, wie das Beschädigen durch einen Bagger oder ähnliches wurde nicht bestätigt. Die Meldung einer Störung sei bei Innogy gegen 23.46 Uhr eingegangen, gegen 4 Uhr morgens seien alle Kunden wieder mit Strom versorgt gewesen. „Viele wohl auch schon eher“, sagt Thönnissen. Vermutet werden mehrere Störungsstellen, laut Innogy, der Verteilerkasten an der B 9 und in Winnekendonk an der Kervenheimer Straße.