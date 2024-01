Maschinen aus Köln landen am Niederrhein Streik – Ryanair leitet Flüge nach Weeze um

Gerade erst gab es gute Nachrichten für den Flughafen Weeze. Der Airport ist in Nordrhein Westfalen der einzige, der seine Passagierzahlen aus der Vor-Corona-Zeit bereits wieder übertroffen hat. Und auch beim aktuellen Streik des Sicherheitspersonals können die Verantwortlichen in Weeze gelassen bleiben. Denn am Airport am Niederrhein wird nicht gestreikt. Daher profitiert der Flughafen sogar vom Arbeitskampf. Ryanair leitet nämlich am Donnerstag drei Flüge nach Weeze um.