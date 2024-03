Freitag erster Arbeitskampf am Flughafen Streik am Airport Weeze – viele Flüge fallen wohl aus

Seit 20 Jahren war es am Airport Weeze eine Art ungeschriebenes Gesetz: Während an anderen Flughäfen gestreikt wird, läuft am Niederrhein der Betrieb ganz normal weiter. Doch diesmal erwischt es auch Weeze. Es kommt damit zu einer echten Premiere: Streik in Weeze. Verdi hat die Beschäftigten der Luftsicherheitsunternehmen aufgerufen, am Freitag, 15. März, von 3 bis 22 Uhr ihre Arbeit niederzulegen.