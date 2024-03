Verdi zieht positive Bilanz und warnt Auch Streik in den Osterferien am Airport Weeze möglich

Für die Sicherheits-Mitarbeiter und Verdi stand fest. „Wir schreiben heute Geschichte“, so Verdi-Gewerkschaftssekretär Özay Tarim. Erstmals legten die Beschäftigten der Sicherheitskontrollen am Flughafen Weeze am Freitag die Arbeit nieder. „Das war neu und für uns geradezu historisch“, sagt Tarim. Da man also absolut keine Erfahrungswerte gehabt habe, war Verdi auch nicht sicher, wie viele am Ende mitziehen würden. Von der Resonanz ist Tarim begeistert. „Die Belegschaft hat sich komplett hinter den Streik gestellt. Es war ausdrücklicher Wunsch in der Betriebsversammlung gewesen, dass man sich aktiv in den Arbeitskampf einbringen will“, sagt der Gewerkschaftssekretär. Bislang war immer nur an den großen Flughäfen gestreikt worden. Diesmal waren auch Weeze und Dortmund mit dabei.