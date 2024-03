Streik legt Sicherheitskontrolle lahm Kurios – Flugzeuge starten leer vom Airport Weeze

Es herrscht fast eine gespenstische Stimmung im Terminal am Airport Weeze. Die große Halle ist quasi menschenleer, es ist totenstill. „Das hat hier was von der Corona-Zeit“. sagt Flughafen-Sprecher Tom Kurzweg. Doch diesmal hat nicht ein Virus den Flugbetrieb lahmgelegt, sondern der Streik des Sicherheitspersonals. Zum ersten Mal überhaupt wird die Arbeit in Weeze niedergelegt. Keine Passagiere werden am Freitag vom Niederrhein abheben.