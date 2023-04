Von Düsseldorf und Köln Streik – Flüge nach Weeze umgeleitet

Und erneut wichen einige Fluggesellschaften wegen des Streiks sicherheitshalber nach Weeze aus. Ryanair-Flieger aus Bergamo und Palermo landeten am Freitag am Niederrhein statt in Köln. Am Donnerstag waren schon Flieger aus Warschau und Porto nach Weeze umgeleitet worden. Von dort wurden die Fluggäste dann mit Bussen weggebracht. Gleichzeitig waren die Passagiere der umgeleiteten Flüge informiert worden, dass sie zum Abflug nach Weeze und nicht nach Köln fahren müssen. Auch die türkische Gesellschaft Corendon leitet am Donnerstag einen Flug von Düsseldorf nach Weeze um.