Weeze: Straße „An der Beek“ wird doch ausgebaut

Trotz Protesten von Anliegern soll die Straße An der Beek in Wemb wie geplant ausgebaut werden. Foto: Latzel

Weeze Proteste von Anwohnern in Wemb. Sie befürchten hohe Rechnungen wegen der Sanierung.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Trotz des Protests von Anwohnern wird es keine Verschiebung der Baumaßnahme „An der Beek“ in Wemb geben. Die Straße soll ausgebaut werden, und die Grundstückseigentümer fürchten hohe Rechnungen durch Straßenbaubeiträge. Denn für die Sanierung vor der eigenen Haustür können Rechnungen im vier- bis fünfstelligen Beireich anfallen.

Das könne für den einen oder anderen Hauseigentümer, Rentner, Familien existenzbedrohend sein, argumentierte die Vereinigte Wählergemeinschaft im Kreis Kleve. In Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg und nun auch in Bayern werden keine Straßenausbaubeiträge erhoben. Und auch in Nordrhein-Westfalen fordert der Bund der Steuerzahler eine Abschaffung. Eine Entscheidung aus dem Düsseldorfer Landtag gibt es aber noch nicht.