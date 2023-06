Während der Sommerferien Straelen setzt jetzt auf Online-Buchungen

Vieles bleibt gleich beim Straelener Schnäppchenmarkt: Auch dieses Jahr verwandelt sich die Innenstadt in den Sommerferien jeden Mittwoch in einen bunten Marktplatz mit vielen Ständen und Angeboten. Und auch in diesem Jahr öffnen die Stände ab 7 Uhr, der Aufbau beginnt ab 6.30 Uhr. Eines aber ist in diesem Jahr anders: die Anmeldung.