Telekom hat Probleme in Weeze : Keine Telefonverbindung mehr zum Rathaus wegen Leitungsbruch

Telekom hat Probleme in Weeze

Weeze Seit dem Wochenende sind die Telefonanschlüsse der Telekom in Weeze tot. Betroffen von der massiven Störung ist das gesamte Rathaus.

Wer derzeit im Weezer Rathaus anruft, hat sofort eine junge Frau in der Leitung: „Ein Gesprächsaufbau war nicht möglich, bitte versuchen Sie es noch einmal“, sagt die Stimme. Doch auch beim nächsten Anruf gibt es nur wieder die monotone Ansage. Bei der jungen Frau handelt es sich nämlich um eine Computerstimme der Störungsstelle der Deutschen Telekom. Die Weezer Verwaltung ist momentan wie viele andere Bereiche in Weeze auch komplett vom Telefonnetz abgeschnitten. Seit Dienstag geht nichts mehr. Auch wer den Kindergarten oder das Pfarrbüro erreichen wollte, kam nicht durch.

Von Seiten der Telekom gab es auf Anfrage der Redaktion nur dürftige Informationen. Man wisse von der Störung und arbeite mit Nachdruck an der Behebung. „Leider kann ich Ihnen derzeit kein Störungsende nennen. Wir sind sehr daran interessiert, die Störungsdauer im Interesse unser Kunden zu minimieren“, hieß es in der Antwort der Telekom weiter. Weitere Infos könne man derzeit nicht geben, weil man noch in der Fehleranalyse sei.