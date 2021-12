Stiftung unterstützt Vereine : 19.250 Euro für das Brauchtum

Vorstandsmitglied Johannes Janhsen (r.) verabschiedete den Beiratsvorsitzenden Johannes Snelting in den wohlverdienten Ruhestand. Foto: Volksbank Foto: Volksbank an der Niers

Weeze Die Stiftung der Volksbank für Heimatforschung und Heimatpflege unterstützt lokale Projekte. Auf den Beiratsvorsitzenden Johannes Snelting folgt Rainer Killich.

Jährlich fördert die Stiftung der Volksbank an der Niers Projekte und Initiativen rund um Kultur, Tradition, Geschichte und Bräuche für die Region. Der Vorsitzende des Stiftungsbeirates, Johannes Snelting, stellte die verschiedenen Projekte vor und gab die jeweiligen Fördersummen bekannt. Insgesamt wurden in diesem Jahr 19.250 Euro ausgeschüttet.

Mit jeweils 1000 Euro bedacht wurden der Förderverein Herrlichkeitsmühle Issum und der Förderverein Steprather Mühle in Walbeck für Erneuerungsarbeiten an den Mühlen.

Die im Jahr 1994 gegründete Stiftung der Volksbank an der Niers für Heimatforschung und Heimatpflege vergibt jährlich Stiftungsmittel zielgerichtet an Vereine und Institutionen, mit denen Projekte aus den Bereichen Heimatgeschichte, gewachsenen Traditionen sowie religiöses und profanes Brauchtum gefördert werden. In den vergangenen 27 Jahren wurden so 590 Ideen mit fast 500.000 Euro gefördert.