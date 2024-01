30 Kinder zogen durch den Ort Sternsinger bringen Segen in Twisteden

Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ wird die gesammelten Spenden weiterleiten an Projekte in Südamerika. Der Blick richtet sich diesmal auf das Dreiländereck Kolumbien, Peru und Brasilien. Dieses Paradies an Artenvielfalt und Biodiversität ist aufgrund von Waldrodung und Profitgier der Machhabenden sehr bedroht. Aufklärung der Bevölkerung und Wissen zu nachhaltiger Landwirtschaft tut Not.