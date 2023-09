Massiver Stellenabbau Der hausgemachte Absturz von Diebels

Gut 200.000 Liter Bier fließen jährlich beim Parookaville-Festival in Weeze durch die Kehlen der durstigen Gäste. Auch wenn es in diesem Jahr etwas weniger war, doch eine stattliche Menge. Die Brauer zählen lieber in Hektolitern. Die 2000 Hektoliter, die Warsteiner für das Festival-Wochenende an den Niederrhein liefert, dürften derzeit mehr als ein Prozent dessen ausmachen, was Diebels im ganzen Jahr verkauft. Wobei die 200.000 Hektoliter nur eine kolportiere Zahl sind, der Konzern tut sich leider sehr schwer, genaue Angaben zu machen. Betrachtet man das Thema, muss man wissen, dass es die Brauerei Diebels war, die den Airport in Weeze als mögliches Festivalgelände entdeckte und durch ihre Kontakte beim Sponsoring großer Musikevents das Bizarre-Festival 2002 zum Flughafen holte. Mit dem Beginn des Flugbetriebs auf Laarbruch 2003 ging die Festivalphase dann aber zunächst zu Ende.