Vogelschießen : Stefan Passens ist Buschkönig der Bürger-Schützengesellschaft

Kevelaer Am Schießstand in Twisteden setzte ich Passens durch. Insgesamt waren 30 Schützenbruder dabei. Den ersten Preis holte Theo Lemmen.

Alle Jahre wieder – und immer wieder schön und sehr gesellig – und doch auch wieder anders. Der Vorstand der Bürgerschützen Kevelaer hatte die Schützenbrüder zur jährlichen „Buschpartie“ eingeladen. Das Besondere: Die „Buschpartie“ ist ein „Vogelschießen“ ohne jede Etikette, also im „leichten Bier-Anzug“ und ist gerade deshalb bei den Schützenbrüdern sehr beliebt.

Um 14 Uhr starteten die Bürgerschützen mit dem Fahrrad am Rathaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer und machten sich auf den Weg zum Schießstand in Kevelaer-Twisteden. Die Twistedener hatten für die „Bürger“ den Schießstand hergerichtet, Schützenbrüder Thomas Nolden und Jan Klucken die „Infrastruktur“ für die Getränkeversorgung hergerichtet und der Grill zeigte erste Glut, um so auch „feste“ Nahrung bieten zu können.