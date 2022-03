An OW1-Baustelle in Kevelaer : Lastwagen fährt sich auf B9 fest

An OW1-Baustelle in Kevelaer

Kevelaer Ein 40-Tonner bekam an der Fahrbahnverengung an der Baustelle für die OW1 Probleme. Die Strecke Richtung Geldern musste für eine Stunde gesperrt werden.

Seit einiger Zeit wird an der ersten Brücke für die geplante Ortsumgehung OW1 gearbeitet. An der Baustelle ist dafür auf der B9 die Fahrbahn verengt und das Tempo gedrosselt worden. Genau in diesem Bereich hat sich am Dienstagmorgen gegen 7.50 Uhr ein Lastwagen festgefahren.