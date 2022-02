Statistiker legen Zahlen für 2021 vor : Weeze profitiert vom positiven Trend der Flughäfen

2021 hatte Weeze etwa 50 Prozent des Vor-Corona-Niveaus erreicht. Foto: Kellenaers/R.Kellenaers

Weeze Der Airport am Niederrhein hat prozentual im Vergleich zu den anderen Flughäfen in NRW 2021 am meisten zulegt, um satte 121 Prozent. Doch die Zahl muss man richtig einordnen.

Der Aufwärtstrend der Flughäfen im Vergleich zu 2020 hält an. Das zeigen die Daten, die das Statistische Landesamt (IT.NRW) jetzt vorlegte. Im Jahr 2021 flogen von den sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW rund 7,5 Millionen Passagiere ab. Wie die Statistiker anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilen, waren das 1,9 Millionen beziehungsweise 33,5 Prozent mehr Passagiere als ein Jahr zuvor (2020: 5,6 Millionen).

Von diesem Trend profitiert auch der Flughafen Weeze. Allerdings schwanken die Daten wegen der Corona-Krise sehr stark. So legte Weeze im Vergleich zu 2020 um satte 121 Prozent zu. 2021 waren 295.000 Fluggäste am Niederrhein eingestiegen, das waren 162.000 mehr als im Jahr zuvor. Vom prozentualen Zuwachs her, liegt Weeze damit im NRW-Vergleich weit vorne. Im Durchschnitt legten die Airports 33 Prozent zu. Allerdings liegt Weeze immer noch rund 52 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau. Da waren mit 613.000 rund 318.000 Passagiere mehr am Niederrhein in einen Flieger gestiegen.

Die Zahlen sind also mit Vorsicht zu genießen, weil Corona dabei eine besondere Rolle spielt. 2020 war der Flugverkehr zeitweise komplett zum Erliegen gekommen. Gleichwohl freut man sich über den positiven Trend, hatte Flughafen-Chef Sebastian Papst bereits Anfang des Jahres gesagt.

Beim Blick in die Zukunft ist der Flughafen-Chef vorsichtig optimistisch: „Auf der Basis des umfassenden Sommerflugplans sind wir – auch wegen der grundsätzlich positiven Aussagen zur Entwicklung der Omikron-Variante – zuversichtlich, dass wir in 2022 etwa 80 Prozent der Vor-Corona-Passagierergebnisse erreichen können“, sagt Papst. Die gute Entwicklung der Fluggastzahlen sei allerdings auch weiterhin abhängig von den Entwicklungen in einzelnen Zielländern.

(zel)