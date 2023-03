Stationsbericht des VRR So bewerten Tester die Bahnhöfe im Kreis Kleve

Das Problem ist bekannt. Der Niersexpress war in der vergangenen Zeit nicht das zuverlässigste Verkehrsmittel. Oft genug mussten Fahrgäste lange oder teilweise vergeblich an den Bahnhöfen auf den Zug warten. Da wird es dann manchen trösten, dass sich die Zustände auf den Anlagen verbessert haben. Zumindest ist dies das Ergebnis des Stationsberichtes des Verkehrsverbundes Rhein Ruhr (VRR). Jährlich bringt der VRR, der die Leistungen bestellt und bezahlt, den Bericht heraus und listet auf, wie die einzelnen Bahnhöfe im Verbreitungsgebiete abgeschnitten haben. „Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Situation leicht verbessert. 163 Stationen erzielten 2022 ein ordentliches oder sogar ausgezeichnetes Gesamtergebnis, 132 Stationen waren in einem entwicklungsbedürftigen oder nicht tolerierbaren Zustand“, so fasst der VRR das Gesamtergebnis zusammen.