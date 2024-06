Neue Situation für Kervenheim Die Stadt Kevelaer beantwortet die wichtigsten Fragen zu Geflüchteten

Eine Betreuung beziehungsweise Beschulung von Kindern im Alter von null bis zehn Jahre ist in Kervenheim beziehungsweise am Grundschulstandort in Winnekendonk nur in geringem Umfang möglich. Eine Unterbringung von Familien mit Kindern im Alter von null bis zehn Jahre im Xantec-Gebäude oder in einer anderen Immobilie in Kervenheim ist daher unter dem Gesichtspunkt „Integration in Kindertageseinrichtung/Grundschule" in nur einem geringen Umfang zu gewährleisten. Die angespannte Betreuungssituation für Kindergartenkinder gilt allerdings im gesamten Stadtgebiet gleichermaßen.