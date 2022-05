Schwimmer in Kevelaer brauchen Geduld : Lieferengpass: Start in die Freibadsaison verschiebt sich

Lieferengpass: Start in die Freibadsaison verschiebt sich

Schwimmer in Kevelaer brauchen Geduld

Kevelaer Statt im Mai soll jetzt erst Anfang Juni geöffnet werden. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Der Sanitärbereich des Freibades wurde bereits komplett erneuert.

Die allgemeine politische Großwetterlage hat auch Auswirkungen auf die Freibadsaison in Kevelaer. Lieferengpässe sorgen dafür, dass der Start verschoben werden muss.

Nach einem gewissen jährlichen Turnus muss das Filtermaterial in der Anlage ausgetauscht werden. Das steht auch diesmal an. Da es allerdings weltweit Lieferschwierigkeiten bei dem Material gibt, müssen die Schwimmer sich noch gedulden. Die Öffnung des Freibades verzögert sich dadurch voraussichtlich um etwa einen Monat. Statt im Mai soll jetzt erst Anfang Juni geöffnet werden, so Stadtsprecherin Lena Hanenberg.