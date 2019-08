Beginn der Ausbildung : Start für die neuen Azubis bei Edeka Brüggemeier

GELDERLAND Mit dem August begann bei Edeka Brüggemeier das neue Ausbildungsjahr. Andre Spittmann und Michael Terhoeven luden die 25 Neuzugänge zu einem Teambuilding-Tag in das Waldfreibad Walbeck ein.

In den kommenden zwei bezeihungsweise drei Jahren werden die Azubis in den Edeka-Märkten in Kleve, Kevelaer (Feldstraße und Antwerpener Platz), Winnekendonk, Geldern, Nieukerk und Wachtendonk die Berufe des Verkäufers, des Einzelhandelskaufmanns/ -kauffrau, des Fleischereifachverkäufers sowie die Berufe des Metzgers und des Frischespezialisten erlernen.

Anfang September startet der Unterricht am Berufskolleg in Geldern. Dort werden die Brüggemeier-Azubis einmal in der Woche in reinen Edeka-Klassen unterrichtet. Die Lerninhalte sind speziell auf den Lebensmitteleinzelhandel ausgerichtet und bieten den Auszubildenden weitere Vorteile wie gesponsertes Frühstück und Mittagessen.