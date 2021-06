Keller liefen nach heftigen Regenfällen voll : Feuerwehr nach Unwetter in Weeze gefordert

In Teilen von Weeze stand das Wasser nach dem heftigen Regen hoch. Foto: Feuerwehr

Weeze/Wemb Durch die heftigen Regenfälle sind in Weeze und Wemb einige Keller vollgelaufen. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz, um das Wasser abzupumpen.

Der heftige Regen der vergangenen zwei Tage hat in Weeze und Wemb die Einsatzkräfte ordentlich auf Trab gehalten. Am Montag war vor allem Wemb betroffen, wie Feuerwehrsprecher Dominik Behet berichtet. Zunächst mussten die Einsatzkräfte zur Straße An der Beek, weil dort Wasser im Keller war. Zusätzlich rückte kurze Zeit später die Einheit Weeze zur Unterstützung aus, die Wasser aus einem Keller auf dem Piesackerweg pumpte.

Schließlich musste die Einheit aus Weeze noch zur Straße Kalbeckerbusch. Da gab es einen Sturmschaden, bei dem die Gefahrenstelle gesichert und beseitigt werden musste.

Am Dienstag wurde es dann richtig heftig, weil nach dem heftigen Platzregen das Regenrückhaltebecken an der Weller Straße überlief. Das Wasser drang in mehrere Wohnbereiche von Häusern ein und drohte außerdem eine Trafostation zu überfluten.

Der Keller wurde von der Feuerwehr leergepumpt. Den Transformtor sicherte die Feuerwehr mit Sandsäcken. Mitarbeiter des Netzbetreibers wurden informiert, die sich des Transformators annahmen.

Das Wohnhaus wurde zudem ebenfalls mit Sandsäcken vor dem Wasser geschützt. Die Feuerwehr Weeze war insgesamt sieben Stunden im Einsatz. Auch das Regenrückhaltebecken musste mit Sandsäcken gesichert werden, damit nicht weiteres Wasser überläuft. Insgesamt füllte die Feuerwehr mit Unterstützung des Bauhofs Weeze rund 200 Sandsäcke.

Die konnten auch gut gebraucht werden. Denn in der Zwischenzeit war ein weiterer Wasserschaden auf der Ulmenstraße in Weeze gemeldet worden. Die Einheit Wemb übernahm diesen Einsatz, da die Feuerwehr aus Weeze noch immer an der Weller Straße gebunden war.

Bürgermeister Georg Koenen machte sich selbst ein Bild vom Ausmaß der Schäden und habe sich bei der Feuerwehr für ihren tatkräftigen Einsatz bedankt, berichtet Dominik Behet. Immerhin war die Truppe über mehrere Stunden gefordert.

