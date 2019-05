Feuer in Weeze : Magnesium entzündet sich in Weeze

Magnesium entzündet sich in Weeze

Feuer in Weeze

WEEZE Der Qualm eines Feuers an der Alten Heerstraße war in Weeze weit zu sehen.

Sogar per Nina-Warn-App machte die Feuerwehr am Dienstagmorgen auf ein Feuer aufmerksam. Denn nachdem sich gegen 5.30 Uhr Magnesium auf dem Hof einer Gießerei an der Alten Heerstraße entzündet hatte, entwickelte sich ein Feuer mit großer Rauchentwicklung. Der Qualm war weit zu sehen. Zur Vorsicht warnte die Feuerwehr die Bevölkerung und riet, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gesundheitsgefahr habe nicht bestanden, heißt es. Die Warnung konnte aufgehoben werden nachdem die Feuerwehr den Brand mit Sand gelöscht hatte. Die Ursache ist noch unklar, vermutlich hat sich das Magnesium selbst entzündet, das bei Kontakt mit Wasser reagiert. Verletzt wurde niemand.