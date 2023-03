Dank Spende der Voba in Kevelaer Feuerwehr-Standarte ist restauriert

Die Vorbereitungen für die Kevelaerer Kirmes 2023 laufen bei der Feuerwehr Kevelaer auf Hochtouren. Als festgebender Verein kommen da natürlich unzählige Stunden der Vorbereitung zusammen. Dank der Volksbank an der Niers erstrahlt nun auch die in die Jahre gekommene Standarte des Löschzugs Kevelaer wieder in neuem Glanz. Dank einer großzügigen Spende der Volksbank konnte die Standarte aufwendig restauriert werden.