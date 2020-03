Unbekannte wollten Schmuck rauben : Stadtwerke warnen vor Betrügern in Kevelaer

Stadtwerke warnen vor Betrügern in Kevelaer

Kevelaer Ein Unbekannter hat sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben. Eine Seniorin ließ ihn ins Haus, schöpfte aber Verdacht.

Die Stadtwerke warnen vor Betrügern, die offenbar momentan in Kevelaer unterwegs sind und sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben. Eine Seniorin hatte sich gemeldet, nachdem sie Verdacht geschöpft hatte. Bei ihr hatte ein Mann in grau-schwarzer Arbeitskleidung Sturm geklingelt. Als die Frau die Tür öffnete gab er an, die Ventile der Wasserversorgung austauschen zu müssen. Beide gingen ins Badezimmer und der Mann forderte die Seniorin auf, alle Wasserhähne aufdrehen.