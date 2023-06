Kostenloses Angebot in Kevelaers Stadtmitte Erfrischung auf dem Kapellenplatz

Ausreichend Flüssigkeit ist lebenswichtig für den menschlichen Organismus. Vor allem in den immer heißeren Sommern gilt es, reichlich zu trinken. Seit Kurzem bieten die Stadtwerke Kevelaer am neugestalteten Kapellenplatz Passantinnen und Passanten die Möglichkeit, ihren Durst zu löschen. Zwischen Kerzenkapelle und Forum Pax Christi wurde ein Trinkbrunnen installiert, an dem sich kostenfrei bestes Trinkwasser zapfen lässt.