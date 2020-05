Service in Corona-Zeiten : Stadtwerke Kevelaer haben wieder geöffnet

Kevelaer Nach acht Wochen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie gibt es wieder die Möglichkeit, das Kundencenter aufzusuchen. Es gelten besondere Hygienevorschriften. Das Online-Angebot besteht weiterhin und soll bevorzugt wahrgenommen werden.

Die Stadtwerke Kevelaer und die NiersEnergie öffnen wieder ihre Türen für Kunden. Nach acht Wochen, in denen die Mitarbeiter nur telefonisch oder per E-Mail erreichbar waren, zeigt sich Wolfgang Toonen, Leiter der Abteilung Service und Verkehr, erleichtert. „Damit wir die Wasser- und Stromversorgung unserer Kunden auch während der Corona-Pandemie aufrechterhalten konnten, mussten unsere Mitarbeiter und unsere Kunden auf Distanz zueinander gehen.“ So wurde nicht nur der persönliche Kundenkontakt eingestellt, sondern die Mitarbeiter auch in zwei streng voneinander getrennten Schichten aufgeteilt. „Nachdem nun die ersten Lockerungen ausgesprochen wurden, freuen wir uns unter Berücksichtigung der Abstandsregeln und strenger Hygiene-Maßnahmen auf das persönliche Gespräch mit unseren Kunden“, so Toonen.