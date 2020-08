Veranstaltungstipp : Eine Zeitreise zu den Anfängen der Wallfahrt

An die Geschichte von Hendrik Busmann und die Anfänge der Wallfahrt in Kevelaer erinnert eine Skulptur. Foto: Latzel

Kevelaer Die Kevelaer Gästeführerin Marianne Heutgens stellt den Teilnehmern eines Stadtrundgangs zu den Anfängen der Wallfahrt unter anderen Kapellenplatz, Gnadenkapelle und die Marienbasilika vor.

Nicht nur für Neu-Kevelaerer und Besucher dürfte das Angebot des Tourismusbüros interessant sein. Mit der erfahrenen Gästeführerin Marianne Heutgens geht es am Samstag, 15. August, ab 18.30 Uhr auf Zeitreise zu den Anfängen der Wallfahrt. Startpunkt ist das Priesterhaus. Kapellenplatz, Gnadenkapelle und die Marienbasilika sind nur einige Stationen der Tour. Hinter all diesen Sehenswürdigkeiten verbergen sich unzählige Geschichten, die es zu entdecken gilt. Geschichtlich geht es zurück in das Jahr 1642, als der Handelsmann Hendrick Busman das kleine Gnadenbild der „Trösterin der Betrübten“ in einen Bildstock am Wegesrand einsetzte.