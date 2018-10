Kevelaer: Stadt sucht Verstärkung für die Wirtschaftsförderung

Kevelaer (RP) Die Wirtschaftsförderung der Marienstadt soll personell durch eine weitere unbefristete Vollzeitstelle verstärkt werden. Aufgabe der Wirtschaftsförderung ist der Ausbau von Handwerk, Handel und Industrie.

Damit sind Leiter Hans-Josef Bruns und sein Team die erste Anlaufstelle für alle Unternehmen in der Wallfahrtsstadt. „Unser Fokus ist immer zukunftsorientiert. Es geht um Weiterentwicklung, neue Impulse und Optimierung der Standortbedingungen für unsere Unternehmen“, sagt Hans-Josef Bruns. Die Stadt hat die Stelle bereits ausgeschrieben.

Die Wirtschaftsförderung ist als Stabsstelle dem Bürgermeister zugeordnet. Ein Fokus der Arbeit liegt auch auf dem Standortmarketing. „Besonderen Wert legen Politik und Verwaltung in Kevelaer deshalb auf einen ganzheitlichen Vermarktungsansatz“, heißt es von der Wirtschaftsförderung.

Diese Strategie wurde von der Wirtschaftsförderung mit Akteuren aus Verwaltung, Politik, Kirchen und Unternehmerschaft in den vergangenen Monaten entwickelt. „Mit der Umsetzung machen wir Kevelaer fit für die Zukunft“, so Dr. Dominik Pichler, Bürgermeister der Wallfahrtsstadt. Unter der Leitung von Hans-Josef Bruns werden die Aufgaben in der Wirtschaftsförderung deshalb jetzt neu zugeordnet.