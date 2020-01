Geschäftswelt in Kevelaer : Stadt trifft sich mit Rewe zum Gespräch

Die Spekulationen über die Zukunft des Rewe-Gebäudes am Roermonder Platz sind voll im Gange. Foto: Latzel

Kevelaer Der Mietvertrag in Kevelaer läuft noch bis 2024. Was danach passiert, ist derzeit noch völlig offen.

Das Thema Rewe beschäftigt offenbar viele Kevelaerer. Wie berichtet, hat Betreiber Michael Narzynski die Geschäfte in Kevelaer, Weeze und Kalkar an Rewe zurückgegeben. Eine Aktion, mit der sich für die Kunden erst einmal gar nichts ändert, wie Julia Hertin, Sprecherin von Rewe, erläutert. Die Mitarbeiter würden bleiben, auch an den Öffnungszeiten in den drei Geschäften solle sich erst einmal nichts ändern.

Gleichwohl haben in Kevelaer bereits die Spekulationen über die Zukunft des Gebäudes begonnen. Im Internet hatten Kevelaerer signalisiert, dass sie sich hier ein Kino oder eine Disco vorstellen könnten. Das alles ist aber reine Zukunftsmusik, wie auch Julia Hertin berichtet. „Wir halten an allen Standorten fest, auch an Kevelaer. Hier haben wir noch einen Mietvertrag bis 2024. Was danach passiert, ist Stand jetzt völlig offen.“

Klar ist aber auch, dass das Gebäude an einer mehr als prominenten Stelle in der City liegt: direkt am Roermonder Platz, quasi zwischen Innenstadt und Bürgerhaus. Kein Wunder also, dass es immer mal wieder Gedankenspiele gab, was hier alles möglich ist. „Vom Grundsatz her gibt es da viele Ideen“, bestätigt auch Bürgermeister Dominik Pichler. Etwa das ein Investor den Komplex übernimmt, ihn neu gestaltet oder abreißt. Alles allerdings erst einmal reine Zukunftsmusik. „Für uns ändert sich durch die Übergabe an Rewe erst einmal nichts“, sagt Pichler. Gleichwohl habe man die Situation genutzt, um ein Gespräch mit den Vertretern von Rewe zu vereinbaren. „Schließlich gibt es jetzt eine neue Situation.“ Dann will man sich darüber austauschen, welche Vorstellungen Rewe mit dem Objekt hat.