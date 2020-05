Stadt Kevelaer prüft Unterkünfte : Wo wohnen Saisonarbeiter?

KEVELAER Falls Tests auch für Erntehelfer Pflicht werden, möchte die Stadt Kevelaer wissen, wo diese Personen wohnen.

Nach den Coronafällen in Schlachtbetrieben in Coesfeld hat man auch in Kevelaer das Thema verstärkt auf dem Schirm. Man prüfe gerade, ob es in Kevelaer Unterkünfte gebe, in denen Personen wohnen, die in niederländischen Schlachtbetrieben arbeiten. Bislang wisse man von keinem Objekt, so Ludger Holla vom Ordnungsamt.