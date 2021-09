Stadt Kevelaer informiert : Einschulung zum Schuljahr 2022/2023

Kevelaer Kinder, die im nächsten Jahr schulpflichtig werden, können zwischen dem 25. Oktober und 5. November 2021 an einer Grundschule der Wallfahrtsstadt angemeldet werden.

Alle Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2015 bis einschließlich 30. September 2016 geboren sind, werden zum 1. August 2022 schulpflichtig, teilt die Stadt Kevelaer mit. Sie können in der Zeit vom 25. Oktober bis 5. November an einer Grundschule der Wallfahrtsstadt angemeldet werden.

Die Erziehungsberechtigten können ihr Kind im Rahmen freier Kapazitäten an einer Grundschule ihrer Wahl anmelden. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht jedoch nur in der Grundschule, die dem Wohnort des Kindes am nächsten liegt. Die Aufnahme in eine entferntere Schule kann erfolgen, wenn noch freie Plätze vorhanden sind.