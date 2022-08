Tourismus in Kevelaer : Praktisches Souvenir aus Kevelaer

Kevelaer Als Erinnerungsstück an den Besuch in der Wallfahrtsstadt gibt es jetzt etwas Neues. Es ist eine Einkaufstasche mit dem Schriftzug der Stadt. Im Webshop können zudem bequem noch andere Kevelaer-Artikel bestellt werden.

Soll es eine Kerze, eine Postkarte oder doch lieber ein Schlüsselanhänger sein? Für diese Frage hat das Kevelaer-Marketing die passende Antwort, denn was wäre ein Besuch der Wallfahrtsstadt ohne ein Mitbringsel oder Andenken für sich und seine Liebsten. Ob vor Ort in der Tourist-Information oder im Webshop der Wallfahrtsstadt Kevelaer – jeder hat die Möglichkeit, den passenden Artikel für sich zu finden. Ab sofort gibt es in der Tourist-Information einen bunten Alltagsbegleiter in Form einer praktischen Falttasche. Ob für einen Einkauf auf dem Wochenmarkt, im Supermarkt oder eine spontane Shoppingtour durch die Innenstadt – die Tasche eignet sich für jeden Einkauf und bietet nicht nur den passenden Stauraum, sondern ist auch ein farbenfroher Hingucker. Außerdem zeichnet sich die Tasche durch ihre Leichtigkeit, gute Verstaubarkeit und einen zusätzlichen Verschluss aus und lässt sich somit platzsparend und unkompliziert mitnehmen. Die Falttasche ist zum Preis von 3,90 Euro erhältlich.